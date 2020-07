Sanchez e Moses, l’Inter tratta con United e Chelsea. Da Perisic un segnale importante

L’Inter deve ancora definire le situazioni di Sanchez e Moses. Il club nerazzurro tratta con United e Chelsea, ma ancora non c’è un accordo definitivo.

“In casa nerazzurra Victor Moses e Alexis Sanchez resteranno fino al termine del campionato, mentre per quanto riguarda agosto i contatti con Chelsea e Manchester United restano aperti per definire la situazione (i Red Devils non vorrebbero trovarsi contro Sanchez in Europa League). Ivan Perisic invece dovrebbe continuare con il Bayern Monaco per la Champions (dimezzandosi lo stipendio per i prossimi due mesi): sarebbe un buon segnale per il riscatto definitivo”, spiega La Gazzetta dello Sport.