Sanchez tranquillizza l’Inter: “Nessun problema”. Oggi visita, Conte non vuole rischi

In vista del derby di domani sera con il Milan, l’Inter fa la conta degli indisponibili. Conte dovrà fare a meno dei sei giocatori positivi al Covid, l’unico che potrebbe recuperare è Bastoni, e spera di non avere sorprese negative dal rientro dei nazionali. Il tecnico dei nerazzurri si è già preoccupato sentendo la notizia di Sanchez e di un possibile infortunio dell’attaccante col Cile.

“Sanchez ha avuto un contatto ieri mattina con lo staff medico nerazzurro, nel quale non avrebbe segnalato particolari problemi. Ma questo non può far testo, quando si parla di guai muscolari le sensazioni dei calciatori contano fino a un certo punto. Ecco perché oggi si capirà qualcosa di più: è in programma una visita approfondita per l’attaccante. La posizione del club è di prudenza. Conte spera che non si tratti di nulla di grave, ovviamente. Un paio di considerazioni, a margine: Sanchez ha mostrato più volte in passato un’ottima resistenza al dolore e una grande velocità nei recuperi, basti ricordare quanto accaduto per la semifinale e la finale di Europa League. Secondo punto: siamo a 24 ore dal derby e dentro un periodo di partite ogni tre giorni. Perché Sanchez sia disponibile domani, dovrebbe proprio non esserci nulla, altrimenti il «rischio» di perderlo per diverse gare sarebbe troppo elevato”, spiega La Gazzetta dello Sport.