Sky – Inter, Sanchez in dubbio per il derby: condizioni da verificare domani. I nazionali…

L’Inter e Antonio Conte riaccolgono i calciatori reduci dagli impegni con le nazionali con l’incognita Sanchez. Sky Sport fa il punto sulla situazione in casa nerazzurra a due giorni dal ‘Derby della Madonnina‘ contro il Milan con il cileno in dubbio do:

“Alcuni organi di stampa cileni riportano la notizia di un problema muscolare da parte di Alexis Sanchez. La notizia non è ancora confermata e le condizioni del calciatore saranno verificate domani. L’ex Manchester United è arrivato in serata insieme a Vidal: i cileni sono stati gli ultimi due nazionali a rientrare ad Appiano Gentile. Da monitorare le condizioni in vista del derby. Intanto i giocatori impegnati con le nazionali sono stati sottoposti al tampone, e in attesa dei risultati in arrivo domani, hanno svolto un lavoro distanziato rispettando il protocollo“.