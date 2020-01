United, tegola Rashford. In Uk: “Richiamate Sanchez”. Impossibile, contratto parla chiaro

Problemi in casa Manchester United. I Red Devils dovranno fare a meno di Rashford e per Solskjaer il reparto offensivo è praticamente decimato. Così, in questa finestra di mercato, lo United dovrà cercare un rinforzo, ma non potrà bussare in casa Inter per Sanchez.

Nelle ultime ore in Inghilterra si è speculato sulla volontà dei Red Devils di richiamare dal prestito all’Inter il cileno, ma nell’accordo stipulato con il club nerazzurro in estate non c’è alcuna clausola di richiamo. Sanchez rimarrà sicuro fino al termine della stagione all’Inter.