Conte: “Se ci sarà da ampliare la rosa lo faranno. Il mio obiettivo è un altro. E Sanchez…”

Antonio Conte ha parlato anche in sala stampa dallo stadio di Via del Mare. FCINTER1908.IT presente con il suo inviato a Lecce, vi riporta le sue parole:

-Orgoglioso di essere salentino?

Certo, Sempre grande emozione e attaccamento. Sono un professionista, cerco di farlo al meglio. Dal punto di vista emotivo, ho passato l’infanzia qui, facevo il raccattapalle e mi da sempre grandi emozioni. Liverani ha cambiato sistema, oggi il Lecce era meno propositivo, occupava la sua metà campo per andare in ripartenza con Babacar e Lapadula. Complimenti a loro, buonissima partita. Abbiamo avuto la nostra occasione di portare a casa i tre punti. Siamo una squadra in costruzione: o giriamo sempre il motore a ritmi alti, altrimenti non siamo una squadra che a velocità

-Oggi l’Inter ha pagato la timidezza nella propria area di rigore, in fase difensiva, che cosa ne pensa?

Abbiamo concesso questo gol che lascia un po’ di amaro in bocca, questo sicuramente. Inevitabile quando incassi gol che ci sia qualcosa da migliorare. A meno che non arrivi un tiro imparabile per il portiere, c’è sempre qualcosa da migliorare.

-Molti giocatori erano sottotono. In partite come queste, ti manca un esterno che va sul fondo e riesca a crossare, Young può dare una mano? E Sanchez come sta?

Penso che stiamo lavorando con questo gruppo da sei mesi e tutti hanno risposto in maniera importante. Abbiamo finito per questo in questa maniera il girone di andata. Dobbiamo lavorare e fare quello che stiamo facendo. Se ci sarà la possibilità di ampliare la rosa in qualche reparto cercheranno di farlo. Però ripeto. Il mio unico obiettivo è di lavorare e migliorare i miei calciatori e di portarli al massimo. Sanchez ha fatto 60 minuti in Coppa Italia. Si sta allenando, sta cercando di ritrovare la miglior condizione. Non lo abbiamo avuto per tre mesi, bisogna essere pazienti e cercare di portarlo nella migliore condizione.

(Fonte: FCINTER1908.IT, da Lecce Davide Costante)