Sanchez ha convinto, l’OM. Il presidente: “Vogliamo resti e gli offriremo…”

Alexis Sanchez potrebbe rimanere all'Olympique Marsiglia. In una conferenza stampa nella quale ha fatto il punto sulla stagione, Pablo Longoria, presidente del club francese, ha parlato anche dell'ex Inter che era in scadenza di contratto.

«Vogliamo tenerlo perché ci ha dato molto in questa stagione, è stato un leader. Parliamo con il suo agente. Gli stiamo offrendo un contratto migliore di quello che aveva in questa stagione». Il calciatore ha segnato 18 gol e fornito 3 assist in 44 presenze in tutte le competizioni in questa stagione.