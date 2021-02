Fiorentina-Inter, Sanchez infastidito dal cambio. CorSport: “Una volta raggiunta la panchina…”

Alexis Sanchez ha disputato una buona partita contro la Fiorentina ma non è riuscito a trovare la via del gol. Qualche buona giocata dell’ex Arsenal e United prima di venire sostituito da Conte – al suo posto Lautaro Martinez – a mezz’ora dalla fine. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Sanchez non avrebbe gradito il cambio: “Sanchez avrebbe voluto rimanere in campo fino alla fine. Invece, è stato sostituito da Lautaro. Una volta raggiunta la panchina, il cileno non ha nascosto il suo fastidio”. Il cileno è infatti squalificato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e non sarà a disposizione, così come Arturo Vidal, per il match di Torino contro la Juventus. Anche per questo, avrebbe voluto rimanere in campo con la Fiorentina per dare ancora il proprio contributo.