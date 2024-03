Sanchez sui social: “Perseguire con passione i sogni è ragione di vita”

Vale per gli obiettivi sportivi e per quelli più strettamente personali come la passione che lo ha portato ad investire in un'azienda vinicola acquistando terreni in Italia, Cile e Argentina. Nelle stories infatti ha postato alcune operazioni di raccolta dell'Uva. L'attaccante cileno viene dal gol su rigore nella sfida contro il Genoa e in generale da un periodo positivo nel quale ha ritrovato minuti e fiducia. Contro il Bologna potrebbe partire dalla panchina, ma è pronto a dare il suo contributo verso la conquista di un sogno nerazzurro.