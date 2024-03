Marco Barzaghi a Skysport ha sottolineato: "Sono entrambi due sorprese bellissime della Serie A. 26 presenze per il giocatore del Bologna, per un totale di 2186 minuti, 25 presenze per l'interista e un totale di 1867 minuti. Hanno segnato entrambi 10 gol, Marcus ha fatto più assist, 7 contro i 3 del calciatore di Motta. L'olandese ha già colpito con un gol nel 2-2 nella gara di ritorno in campionato e con un assist nella gara di Coppa Italia nella quale è stata eliminata l'Inter. Zirkzee è un regista offensivo. Thuram ama deliziare con numeri di prestigio, aiuta il centrocampo e dalla sua ha una certa velocità. In panchina ci sarà lo scontro tra il miglior allenatore del mese di gennaio, Inzaghi, contro quello di febbraio, Motta. Entrambi al lavoro per vedere le stelle". La seconda sulla maglia nerazzurra per l'eventuale ventesimo scudetto dell'Inter e quelle della Champions se l'ex giocatore nerazzurro riuscisse a rientrare a fine campionato tra le prime quattro (o cinque, a seconda del ranking).