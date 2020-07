Prima di Inter-Bologna, di scena alle 17.15 a San Siro, Nicola Sansone, attaccante rossoblù, ha così parlato della partita del Meazza contro la squadra di Antonio Conte:

“Noi crediamo all’Europa, non pensiamo più alla salvezza. Vogliamo puntare a quell’obiettivo. Al gol non penso proprio, voglio giocare bene per la squadra. Se poi arriva sono contento”.

(Fonte: DAZN)