Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha commentato il passaggio di proprietà dell'Inter da Suning a Oaktree: "Posso dare delle notizie che ho verificato. L'operazione non è un fulmine a ciel sereno. Il passaggio è quasi indolore perché il management dell'Inter che fa capo a Marotta, che verosimilmente sarà il nuovo presidente, ha lavorato per mesi a questa transazione".

"Ci sono due cose fondamentali nel comunicato Oaktree: parla di lungo termine, nel senso che servirà per trovare tempo per trovare un compratore a cui dare un'Inter rivalutata. L'Inter non poteva andare avanti così, quindi credo che ci debba essere serenità tra i tifosi ora".