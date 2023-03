Sarri: “Cosa penso del secondo posto? Che è ora di andare a dormire. La classifica…”

Una vittoria importantissima in chiave Champions. La Lazio ha inflitto al Napoli di Spalletti la prima sconfitta in casa (la prima sconfitta subita era stata quella a San Siro contro l'Inter.ndr). E alla fine della partita Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha esaminato così i novanta minuti del Maradona ai microfoni di DAZN:

«Che significato ha questa vittoria? Significa 3 punti importanti, presi contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. Venire a vincere qui sono punti importantissimi. La squadra ha fatto una partita di grande livello per intensità, applicazione. Questa squadra può fare tecnicamente anche qualcosa di meglio, secondo me».

«Oggi nessun problema mentale? Il problema non è mai stata la singola partita: ogni tanto questo genere di partita lo spariamo. Il nostro problema è trovarla con continuità. Rispetto all'anno scorso i difetti si sono molto limitati, adesso ci capita raramente di arrivare scarichi a qualche partita, Quindi, speriamo di aver preso la strada giusta da quel punto di vista».

«Cosa mi fa pensare il secondo posto attuale della Lazio, se era immaginabile? Mi fa pensare che è ora di andare a letto perché martedì giochiamo in coppa e ci teniamo anche a quella. Inutile guardare la classifica in questo momento. Se io ero capopopolo a Napoli cosa sarà Spalletti a fine stagione? Dopo questa stagione se Spalletti arriva dove sicuramente arriva diventerà il re. Vincere è bello da tutte le parti ma vincere qui è qualcosa di particolare. Sono contento per Luciano che si toglierà questa soddisfazione».