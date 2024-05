Maurizio Sarri, nel corso di un'intervista concessa a Sportitalia, ha parlato anche di Inter e del recente passaggio di proprietà : "La vicenda societaria dell'Inter? Ho seguito poco. Mi piace andare in società in cui c'è una faccia come proprietario, altrimenti ti ritrovi in situazioni di questo tipo, con fondi d'investimenti, che hanno un unico scopo: rivenderla per guadagnarci. La situazione Inter mi sembra un po' particolare, ma il calcio sta diventando questo".

"Penso che abbiano fatto una stagione di grande livello: l'anno scorso sono arrivati in finale di Champions, sta facendo molto bene, la squadra è forte. Un po' da ringiovanire, mi sembra che si stiano muovendo per farlo. Ha uno dei centrocampi più forti d'Europa. Non so se la squadra rimane questa; se così fosse, ripartiranno un passo avanti alle altre. Poi le stagioni non sempre hanno la giusta inerzia, in questo momento sono un passo avanti a tutti".