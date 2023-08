Sarri: “Nostro calendario non casuale. Mercato? Mi girano i c… perché…”

Domani la Lazio esordirà in campionato contro il Lecce. Ecco le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa tra campo e mercato: "Il campionato è difficile, ci sono squadre più attrezzate di noi, l'anno scorso abbiamo approfittato delle energie spese da alcuni club in coppa. Sulla carta ci sono quelle stesse difficoltà. Mi sembra comunque un campionato in crescita in generale. Per lottare per la Champions dobbiamo arrivare ai limiti delle nostre possibilità. I nuovi sono indietro di condizione, particolarmente Rovella , anche Kamada è indietro perché non ha svolto la preparazione. Solo Isaksen ha una bella gamba, ma nell'interpretazione del nostro gioco è indietro".

MERCATO - "Già è uno scandalo che il mercato sia aperto con il campionato che comincia. Non mi metto a parlare di mercato a 24 ore da una partita. Non abbiamo fatto una legge per evitare che il calcio in Italia sia in mano ai mercanti. Con un mercato di 10 giorni i procuratori contano sempre meno. Già mi girano i coglioni che andiamo a giocare domani con dei giocatori ancora sul mercato. Quest'estate ho letto delle cazzate che non avevo mai sentito, quelle che riguardano me. Il 75% delle notizie che avete scritto su di me e il mercato sono state bufale. Se nelle cose serie il livello d’informazione è lo stesso, sono preoccupato. Preferisco parlare di Lecce e non di mercato. Se si parla di mercato, io mi alzo e vado via ora".