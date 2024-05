Festa Cagliari, incubo Sassuolo: i sardi vincono con il punteggio di 0-2 sul campo degli emiliani e conquistano la salvezza, mentre i neroverdi sono ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B. La matematica può arrivare già nel pomeriggio, nel caso in cui una tra Frosinone ed Empoli conquisti almeno un punto. Apre le marcature Prati nel secondo tempo, chiude i conti Lapadula con un calcio di rigore trasformato in pieno recupero.