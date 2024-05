Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari tornando così sulla vittoria con l'Inter di due settimane fa: "Bisogna anche dare dei meriti alla squadra, che dopo due partite disastrose contro Lecce e Fiorentina, vai a giocare contro l'Inter e dopo aver preso 8 gol, parlo di prestazione e non di risultato, hanno avuto la forza di fare questa prestazione insieme, poi siamo stati premiati dal risultato, dopo due partite fatte molto male. Questa è una squadra che ha dei valori dentro importanti, che sono umani, tecnici, di generosità, di voglia di fare bene, devono venir fuori questi valori perché se non vengono fuori siamo fuori dalla lotta per rimanere in Serie A".