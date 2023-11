Sassuolo, Dionisi: “Giovani? Serve tempo, non arrivano da Juve, Inter o Milan”

"Loro erano 8 o 9 in area di rigore, non era semplice. Dobbiamo migliorare sulla finalizzazione anche sulla qualità dei cross. Missori era alla prima da titolare, ha giocato a sinistra ed è destro, e credo abbia fatto una signora partita. Pedersen dà la superiorità con la corsa e deve migliorare a livello qualitativo. So che non c'è molto tempo ma io glielo devo concedere, non sono arrivati giocatori che giocavano nella Juve, nel Milan o nell'Inter. Lo stesso vale per Racic che è stato abbastanza ordinato e nei tre di centrocampo di oggi c'erano anche Volpato e Castillejo che nascono attaccanti". La prestazione di Racic è stata la più positiva da quando è arrivato, ovviamente spero che crescerà".