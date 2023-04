Dionisi: “Frattesi? Non sta a me dire se merita altri palcoscenici. A fine anno…”

Alla fine della partita contro la Juve, l'allenatore del Sassuolo - Alessio Dionisi - ha parlato di Frattesi , come avevano fatto prima della partita i dirigenti delle due squadre. In queste ore si è parlato, come del resto era successo la scorsa estate, del possibile addio del giocatore ai neroverdi.

Il tecnico ha sottolineato: «Lui ha fatto bene oggi e deve pensare a fare bene col Sassuolo. Se merita altri palcoscenici non sta a me dirlo. Sa fare tutte e due le fasi, sa entrare in area come pochi, sa giocare con entrambi i piedi e ha messo oggi le sue qualità a servizio della squadra, la cosa che mi è piaciuta di più della gara di oggi. Spero continui, come tutti i miei ragazzi e a fine stagione si tirerà una gara».