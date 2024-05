Mancava solamente la matematica, ora è diventato ufficiale: il Sassuolo retrocede in Serie B dopo 11 stagioni consecutive nel massimo campionato. I neroverdi, che avevano perso 0-2 in casa contro il Cagliari nel match delle 12:30, vengono condannati dai risultati ottenuti nel pomeriggio da Frosinone (vincitore a Monza) ed Empoli (1-1 contro l'Udinese). Gli emiliani diventano così la seconda squadra a salutare la Serie A dopo la Salernitana: ultima giornata decisiva per determinare l'ultima retrocessa.