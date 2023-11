Savelli: “Italia senza fuoriclasse, Spalletti CT contemporaneo: a differenza di Mancini…”

Abbiamo un ct che crea la miglior squadra di volta in volta, che si comporta da selezionatore vecchio stampo. Ma abbiamo anche un allenatore che prende questa squadra nei dieci giorni in cui ce l’ha a Coverciano e la allena, sta in campo con lei, la trasforma in un club. La libertà intellettuale permette a Spalletti di convocare due 34enni come Bonaventura e Darmian (li compie a dicembre) semplicemente perché sono fondamentali nei loro club e si dimostrano integri, anzi addirittura più in forma rispetto a quando ne avevano trenta. Se ne frega se questi erano esclusi dal giro e non li chiama per fare da comparse, da presunti santoni dello spogliatoio utili fuori dal campo ma non in campo: li prende e li mette dentro, senza farsi troppe storie. Da questi calciatori raccoglie due reti fondamentali per il suo cammino. Offre una possibilità a persone per bene e che meritano di non essere esclusi a priori e in cambio ricava qualcosa di importante.