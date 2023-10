Savelli: “Inter, Sanchez e Klaassen i migliori nel primo tempo e Inzaghi li toglie”

"Il contributo di chi non ti aspetti vale doppio perché fa sembrare l’allenatore un genio, permette ai titolari di riposarsi un po’ ma anche paradossalmente obbliga i titolari stessi a svegliarsi per non perdere il posto. Così la stanchezza sparisce di colpo e il rendimento torna a essere elevato. Non parliamo di titolari aggiunti come Carlos Augusto e Pavard nell’Inter, ma proprio degli ultimi della classe: servono anche loro perché gli infortuni si stanno moltiplicando. Il Milan ha snellito la rosa quindi Pioli deve attingere anche al fondo. Così si è ritrovato a chiedere ad Adli, a cui non aveva mai fatto vedere il campo, di sorreggere la squadra. Pur con il suo ritmo compassato e l’andatura ciondolante, il francese ha tenuto botta ad un livello superiore imposto dalla Lazio: ora è un giocatore in più"

"L’Inter si è ritrovata con Sanchez e Klaassen titolari dopo la prima sconfitta della stagione: un obbligo, non un rischio. Sono arrivati per ultimi e a costo zero solo perché erano occasioni di mercato e ora si ritrovano centrali. Che fanno? Sono i migliori nel primo tempo eppure Inzaghi li toglie poco dopo l’intervallo. Non hanno grande autonomia, è vero, ma è meglio dare loro minuti in più ora per ottenere qualcosa in cambio in futuro. Non si può pretendere che il Lautaro di turno sia sempre perfettamente lucido come nell’ultima mezz’ora di Salerno"

