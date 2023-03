Savoldi: “Il mio pronostico su chi pescheranno le italiane in Champions. L’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianluca Savoldi ha parlato del cammino del Napoli in Champions. "Il fatto che soffre le squadre che non giocano è vero. Non esiste comunque il proprio calcio per vincere le partite ma esiste la capacità di capire che tipo di calcio giocare. E la bravura del Napoli è proprio questa. Sa interpretare i momenti della partita".