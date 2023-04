EDICOLA / CdS: Scandalo Lukaku, espulso ma reagiva ai cori razzisti

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla di "Scandalo Lukaku". Questo è il titolo con cui il quotidiano sportivo apre l'edizione di oggi tornando su quanto accaduto in Juve-Inter. Subito dopo la partita non si era partita dei cori razzisti contro il belga, se ne parla adesso e il giornale scrive: "Espulso per eccesso di esultanza ma reagiva agli insulti razzisti. La rissa dopo Juve-Inter: la curva bianconera verso la squalifica. Rocchi promuove l'arbitro Massa che non ha sentito i cori. Cuadrado rischia due turni e Handanovic uno".