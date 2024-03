Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, al termine dell'amichevole vinta contro il Costa Rica ha parlato anche di Valentin Carboni , che nel finale di gara ha potuto fare il suo esordio con la Seleccion: "Sono felice per Walter Benitez. Ha fatto una buona partita, la verità è che non era facile e siamo contenti.

Lo stesso vale anche per Garnacho e Carboni. Sono ragazzi che possono darci un contributo e vedremo in futuro se saranno con noi. Ma sono contento, non è facile giocare con questa maglia e con queste rivali che ti mettono in difficoltà. Stiamo bene".