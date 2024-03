Lionel Scaloni, ct della Seleccion, in conferenza stampa lo ha pubblicamente difeso: "Non mi metterò a discutere se ha fatto gol o meno, parlo di questioni legate al gioco, alla sua squadra, alla Nazionale, a lui. La verità è che non mi preoccupa perchè segna con l'Inter e segnerà anche qui. Ha fatto una buona partita, non solo a livello di movimenti. Fisicamente sta bene, non è preoccupante. Ovviamente un attaccante vuole fare gol e quando non lo fa non gli piace, ma siamo tranquilli".