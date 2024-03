"Sono passati tanti mesi dall'ultima partita in Nazionale però è stato importante tornare a giocare, l'avversario non era facile, ci ha concesso poco spazio ma era importante tornare a lavorare tutti insieme. Siamo un gruppo unito, che punta in alto. Questo sport è fatto così: bisogna porre obiettivi e cercare di raggiungerli insieme. Come vivo questo momento? Con calma e tranquillità, cerco di farmi vedere in campo. Lascio parlare la gente, di questo mi interessa poco perché in ogni allenamento dimostro all'allenatore che sono sempre a disposizione della squadra per qualunque cosa. Posso partire titolare, da subentrato o non entrare proprio. Lavoro per indossare questa maglia perché è la più bella. Mi piace la competizione, mi piace dare il massimo. A volte il gol non arriva, oggi ci ho provato un paio di volte ma la palla non è entrata però io continuerò a lavorare. Spero di avere l'opportunità di segnare nel prossimo match, di avere l'opportunità di tornare a sorridere di nuovo e dimostrare a tutte quelle persone che parlano così tanto di me che si sbagliano e che io do sempre il massimo"