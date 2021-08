Scamacca-Agoumè, prove di scambio: Inter e Sassuolo al lavoro, si cerca l’intesa

I erazzurri cercano rinforzi: piace il centravanti classe '99, possibile affare che coinvolga il centrocampista francese

"All'Inter, oltre al sostituto di Lukaku, servirà pure un altro attaccante per completare il reparto. Operazione low cost ma per un giocatore pronto, non un giovane alla Pinamonti (destinato all'Empoli) o Satriano, che verrà prestato una volta arrivata la 4ª punta. Tutti gli indizi portano a Gianluca Scamacca per cui si lavora a uno scambio di prestiti con Lucien Agoume. È risaputo che pallino dell'Inter è Raspadori, però incedibile per il Sassuolo come non lo è Scamacca che può garantire a Simone Inzaghi un ricambio di sicura affidabilità".