Sky – Inter, Lukaku via: Zapata e l’idea Scamacca. “Proposto al Sassuolo questo scambio”

Con la partenza di Romelu Lukaku che si fa sempre più probabile, l'Inter è alla ricerca di rinforzi in attacco in grado di non far rimpiangere troppo il centravanti belga. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri starebbero pensando a due arrivi nel reparto offensivo di Simone Inzaghi. Il sostituto vero e proprio di Lukaku potrebbe essere Duvan Zapata dell'Atalanta, soprattutto qualora i bergamaschi riuscissero a chiudere proprio con il Chelsea l'affare Abraham. Ma, come detto, potrebbe non essere l'unico arrivo in avanti. In casa nerazzurra, infatti, ha ripreso piede l'idea Scamacca, per il quale sono partiti i contatti con il Sassuolo.