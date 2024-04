Non lo so, perché non guardo spesso l'Inter dico la verità ma quando mi è arrivata palla mi è venuto istintivo fare quello che ho fatto.

-Come è segnare ad Anfield?

Più che segnare è stato bello vincere tre a zero che non succede spesso, poi giovedì dobbiamo pensare di stare sullo zero a zero. Dovremo essere cattivi e determinati.

-Parola Nazionale ti lusinga o distrae?

È fare bene qui e quello dà visibilità per la Nazionale. Sono a disposizione, mi faccio trovare

-Questa estate potevi finire all'Inter, poi ha scelto l'Atalanta: rifaresti stessa scelta visto come è andata stagione dei nerazzurri? Da quando Gasp ti ha detto che lavori per essere un campione hai segnato sette gol: dovevi essere provocato?

La scelta la rifarei perché a Bergamo si migliora tantissimo e c'è solo da imparare. Io non sono un campione e lavoro per diventarlo. Gasperini su di me insiste molto sulla pressione, l'intensità e quando ricevo palla giocarla in avanti.

(Fonte: DAZN)

