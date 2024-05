Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia, Gianluca Scamacca, centravanti dell'Atalanta, è tornato così sulla sua scelta la scorsa estate: "A Bergamo sto proprio bene, non solo fisicamente. Non mi sono mai trovato così bene a 360 gradi in una squadra. La finale? Soffrirò tantissimo. Sarebbe stata la prima finale della mia carriera... Però sono qui per incitare e stare vicino ai miei compagni, di questo sono molto contento. Il gruppo è la prima cosa, li spingerò dalla tribuna. Guardo la Coppa Italia perché è bella (ride, ndr). E speriamo di rivederla più da vicino domani".