Spalletti: “Scamacca ha un potenziale enorme. Volevo una sua reazione”

Poi, rispondendo a una domanda su una possibile convocazione dell'attaccante del Cosenza, Gennaro Tutino per ampliare il parco attaccanti della Nazionale in vista dell' Europeo, Spalletti ha aggiunto: "Abbiamo le nostre potenzialità. Conosco bene Tutino, l'ho allenato al Napoli, mi fa piacere che abbia fatto vedere quella che è la sua forza, però, pur tenendo in considerazione tutti, noi abbiamo a disposizione delle potenzialità da tempo", conclude.