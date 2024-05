Gianluca Scamacca in estate era stato corteggiato anche dall'Inter ma poi era andato all'Atalanta. Questa sera ha vinto col club bergamasco l'Europa League e ha sottolineato tutta la sua emozione: «È bellissimo, avevamo l'amaro in bocca per aver perso la Coppa Italia. È stupendo e ancora non ci credo, incredibile. L'anno scorso ho vinto la Conference e quest'anno l'Europa League, è incredibile».