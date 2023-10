Scaroni: “Sì a commissario per gli stadi. All’estero lavori fatti 20 anni fa”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto oggi alla trasmissione "La politica nel pallone" di Emilio Mancuso, in onda su Rai Gr Parlamento. Tanti i temi trattati, tra cui la questione stadi in Italia: "Un commissario per gli stadi? Dico sì, ma non sono sicuro che risolva tutti i problemi, deve essere sostenuto da una serie di leggi che gli consenta di superare tutti gli ostacoli, altrimenti faremmo un'enorme fatica a raggiungere un punto. L'Italia ha bisogno di stadi nuovi, non basta più ristrutturare gli stadi esistenti come per Italia '90. Basta andare all'estero per vedere che così i problemi non si risolvono.