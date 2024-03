Scaroni: “Indagine su Milan non ha influenzato la squadra. Pioli resta”

È stato un grande dirigente, un uomo pieno di umanità, molto determinato, con grande amore per il calcio e con una passione smodata per la Fiorentina. Ma lo ricorderemo per tante cose. Ha dato un contributo importante al calcio italiano. Era sempre presente in Lega Calcio e diceva sempre la sua con una certa forza che lo contraddistingueva e ha fatto una cosa stupenda col Viola Park. Non lo dimenticherà la Fiorentina ma nemmeno noi.