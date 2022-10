Scarpini: “Asllani? Non ha paura e ha le qualità. Avrebbe fatto scalpore se Inzaghi…”

Roberto Scarpini si è espresso in merito alla maglia da titolare che si è conquistato Asllani: "Asllani, vice Brozovic? Quando è stato scelto è stato detto che era l'alternativa di Brozovic. La sua prima riserva. Avrebbe fatto scalpore e riflettere se Inzaghi in una circostanza in cui - non è solo una partita, Brozo è infortunato - non fosse andato a collocare in quella posizione chi è stato preso per questo".