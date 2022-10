Galante a Inter TV: “Difesa? Inzaghi sta alternando moltissimo, penso che siano tutti…”

Fabio Galante ha analizzato il momento dell'Inter, che tra poco affronterà la Roma a San Siro: "Mi aspetto una gara complicata. Si affrontano due squadre molto forti e molto organizzate. Con molte qualità. Sarà una partita bellissima, da giocare. Acerbi- de Vrij? Sta alternando tantissimo Inzaghi, anche in Champions. Li sta alternando bene, sono tutti in forma, stanno rispondendo alla grande. Stanno facendo bene anche in Nazionale. Siamo in buone mani per quanto riguarda il reparto difensivo".