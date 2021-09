Scarpini: “Dzeko-Lautaro? Ho notato una evidente differenza rispetto all’anno scorso”

Il direttore di Inter TV in diretta da Marassi ha parlato del 3-5-2 di Simone Inzaghi e delle differenze notate rispetto al modulo di Conte.

Roberto Scarpini, direttore di Inter TV, ha analizzando nei dettagli la formazione che Simone Inzaghi ha deciso di schierare contro la Sampdoria: "Dzeko-Lautaro? Mi sembra di aver notato una evidente differenza tra il 3-5-2 dell'anno scorso e quello di quest'anno. Ora c'è maggior spazio per l'invenzione individuale: segui il canovaccio e poi inventa. Non so se sia un bene o un male, il tempo lo dirà. Sono due allenatori diversi Inzaghi e Conte. Va detto che i due attaccanti devono ancora masticare tanto, hanno fatto pochi allenamenti insieme. Serve tempo perché determinati movimenti, che sembravano fatti con l'elastico l'anno scorso, si vedano. Lukaku è un giocatore diverso da Dzeko. L'imprevedibilità ce l'hai con il giocatore che ha il guizzo, Edin non sai mai cosa si inventa".