Scarpini: “Perisic? Mi ricordo che Spalletti nei primi allenamenti era colpito da una cosa”

Focus su Ivan Perisic, che si sta distinguendo con ottime prestazioni in campo. Scarpini ha ricordato la caratteristica che aveva subito colpito mister Spalletti.

Prima di Inter-Genoa Roberto Scarpini ha voluto dedicare un paio di battute a Ivan Perisic e a come l'esterno si stia mettendo a disposizione nella rosa di Antonio Conte. "In passato ha sempre fatto gol Perisic ed è stato utilizzato anche come seconda punta anche se non lo è", ha ricordato Scarpini.