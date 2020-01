Sanchez fa scattare l’allarme: l’Inter torna sul mercato per non avere rimpianti, Giroud e Slimani…

L’Inter riapre il mercato e va a caccia di un attaccante sul gong. La partita contro la Fiorentina ha fatto scattare l’allarme in casa nerazzurra, con Conte e i dirigenti che hanno deciso – alla luce della forma di Sanchez – di intervenire con l’ultimo ritocco alla rosa.

Il budget messo a disposizione dalla proprietà per gennaio è praticamente finito con l’arrivo di Eriksen e così Marotta e Ausilio cerco un’opportunità sul mercato. Dal rapido sondaggio per Pandev (il Genoa lo considera incedibile) all’idea mai decollata del ritorno di Pinamonti, fino a Islam Slimani, attaccante di proprietà del Leicester e in presto al Monaco. Sono queste le idee del club nerazzurro, che ora sta provando a rientrare nell’affare Giroud, sedotto e abbandonato quando società e allenatore nei giorni scorsi hanno scelto prima Llorente e poi hanno deciso di non fare ulteriori acquisti.

L’operazione Giroud resta complicata: il calciatore francese ha l’accordo con la Lazio mentre la famiglia preferirebbe l’opzione Tottenham. L’Inter di Conte ci proverà fino alla fine e aspetta novità da Londra: l’attaccante vuole partire ma il Chelsea non dà il via libera senza il sostituto.

Per quanto riguarda Slimani, servono i ‘sì’ di Leicester e Monaco, rispettivamente proprietario del cartellino e club in cui gioca in prestito. Le sue quotazioni erano in calo, come riferisce Tuttosport, nella notte: ora tocca a Marotta e Ausilio consegnare l’ultimo giocatore a Conte per non avere rimpianti a mercato chiuso.