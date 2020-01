Owen attacca lo United: “Sanchez acquisto top, ma i giocatori al Manchester…”

Il mercato non buono del Manchester United ha dato origine ad analisi di ogni genere. E sebbene Alexis Sanchez sia andato all’Inter in questa stagione come prestito, i critici includono ancora l’attaccante cileno tra i sintomi del triste momento della squadra, quinta in Premier League. Anche l’ex attaccante Michael Owen, commentando per il canale ufficiale della Premier League, si è soffermato su questo punto: “Penso che i giocatori arrivino nel Manchester United e subiscano una battuta d’arresto come calciatori. Quella di Sanchez è la più preoccupante di tutte. Alexis è stato il miglior giocatore della Premier League per due o tre stagioni. Penso che siamo tutti d’accordo con questo, è stato geniale. Ma come puoi passare da quel livello ad uno non così buono”, si è chiesto Michael.

Non solo Alexis: “Non riesco a trovare un giocatore che negli ultimi sei o sette anni mi faccia dire che ‘l’hanno preso e ora è migliore o sta migliorando come giocatore’. Possiamo parlare di operazioni buone o cattive, ma siamo tutti d’accordo sul fatto che Alexis sarebbe stato un brillante acquisto. L’abbiamo pensato tutti e come no, è stato geniale”, ha concluso.