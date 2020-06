Schelotto: “All’Inter mi hanno trattato male. Ricordo che ho stracciato il contratto”

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Ezequiel Schelotto, ex laterale dell’Inter, ha parlato in termini non proprio entusiastici della sua esperienza in nerazzurro. Ecco le sue parole:

“Ho grande stima sia dei tifosi che di Moratti. La nuova società invece ha instaurato un nuovo ciclo e mi ha cacciato. Mi aveva portato Stramaccioni e, quando lo hanno esonerato, hanno mandato via anche i suoi giocatori. Non basta vestire la maglia dell’Inter per essere grandi, bisogna esserlo anche come persone aiutando chi ne ha più bisogno. Nella vita bisogna avere rispetto e all’Inter mi hanno trattato male. Tante persone che ancora sono lì mi hanno deluso. Ho stracciato il contratto d’impulso perché non volevo saperne più nulla, ma è una scelta che non rifarei”.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)