Schmidt: “Complimenti all’Inter, ma c’era un rigore chiaro per fallo di Barella”

Il tecnico del Benfica ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro l'Inter a San Siro: "Complimenti all'Inter, hanno meritato la vittoria e creato di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, c'era un rigore chiaro per un fallo di Barella su Neres. Poi è cambiato tutto, può succedere quando giochi contro l'Inter. Abbiamo perso tanti palloni, ma alla fine siamo rimasti in gara solo grazie al portiere. Dobbiamo accettare questa sconfitta".