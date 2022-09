Quante scintille nel derby, un video mostra la reazione furiosa di due giocatori del Milan

Non sembrano esaurirsi le scintille del derby, che sabato nel tardo pomeriggio ha infiammato i cuori e la città di Milano. Sui social sono stati evidenziati alcuni atteggiamenti e gesti sfuggiti durante la visione della partita. Per esempio la prima frizione tra Calhanoglu e Theo Hernandez in occasione del saluto iniziale. E poi la palla gettata in campo da Tonali (incredibile) per interrompere un'azione dell'Inter.

Anche in panchina gli animi erano piuttosto tesi. In un video condiviso dai tifosi sui social - e subito diventato virale - si vedono Ante Rebic e Rade Krunic protestare per un'azione di gioco (o per una decisione arbitrale). Rebic si alza brandendo una bottiglietta di acqua in mano e facendo il gesto assurdo di volerla scagliare in campo, ma poi rinsavisce e chiaramente si ferma. Anche Krunic è tesissimo e si rivolge a qualcuno in campo con toni decisamente concitati e accesi. Scintille a più non posso...