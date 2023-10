CorSera – Scommesse illegali, Procura Torino: verifiche su eventuali frodi sportive

Ultima la cosiddetta copia forense degli smartphone prelevati dalla polizia a Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, è così iniziata l'analisi del materiale e, in particolare, delle chat, contenute nei dispositivi elettronici dei due giocatori. Che, a breve, potrebbero essere ascoltati dagli investigatori torinesi", si legge.

