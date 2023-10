Scommesse, la procura vuole vederci chiaro: il sospetto è che possa esserci…

Prima di chiudere l'indagine come semplice scommessa su siti illegali, la procura vuole vederci chiaro: c'è un sospetto

Prima di chiudere l'indagine come semplice scommessa su siti illegali, la procura vuole vederci chiaro. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, oltre alle puntate dei calciatori c'è il sospetto che dietro possano nascondersi coinvolgimenti a più livelli:

"Gli avvocati di Tonali ieri si sono recati a Torino per un colloquio con la pm Pedrotta, titolare di un’inchiesta che tocca solo marginalmente il calcio ma che sta avendo il potere di metterlo comunque sottosopra. Gli stessi contatti li ha avuti il legale di Zaniolo. Entrambi stanno preparando il terreno alle audizioni dei loro assistiti, ma non è detto che la procura Figc possa muoversi in anticipo. Nelle prossime 48 ore, infatti, Chiné dovrebbe avere un videoincontro con l’ex Milan, visto che a differenza di Zaniolo ha avanzato la necessità di offrire nel più breve tempo possibile una collaborazione piena e autentica (...)".