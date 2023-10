Scommesse, Ranieri: “Capisco la disperazione delle famiglie. Sono annoiati, hanno soldi…”

"C'è da interrogarsi. Da allenatore non posso dire niente, ma da padre mi dispiace. Sono annoiati, hanno soldi e molto tempo a disposizione. Bisogna stare attenti, ma per quanto stiano attenti i genitori alla fine non sanno davvero che cosa passa per la testa dei figli. Quindi posso capire la disperazione delle famiglie per dei ragazzi che hanno un futuro luminoso e rischiano di buttarlo via così". Sono le parole di Claudio Ranieri sul caso scommesse durante la conferenza stampa dell'antivigilia di Salernitana Cagliari.