Scommesse, Zaniolo spiega: “Solo poker e black-jack”. Tonali in lacrime

La Gazzetta dello Sport racconta le sensazioni di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali dopo il blitz della Polizia a Coverciano in merito all'inchiesta legata alle scommesse: "La giornata di Nicolò, ieri, è cominciata sulla falsariga di quella che si era conclusa a Coverciano, cioè col giocatore che agli agenti – come ai suoi familiari e al manager Vigorelli – aveva ripetuto lo stesso mantra: "Io non scommetto, e men che meno sul calcio. Ho giocato su delle piattaforme online che non sapevo fossero illegali, ma a poker o a “black jack”. Nulla di più. E mi dispiace da morire perché, fra Aston Villa e Nazionale, in questo momento le cose stavano finalmente andando bene".