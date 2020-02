Sconcerti: “Coronavirus? La FIGC sta sbagliando: è ridicolo far finta di pensare che…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha risposto così alla domanda in merito alle decisioni della FIGC per l’allerta Coronavirus:

“Quello della Federcalcio è un errore. Il calcio è distrazione di massa, il calcio va giocato, far finta di pensare che ci siano dei confini sul contagio è ridicolo, si devono giocare tutte le partite a porte chiuse. Altrimenti io cittadino voglio la garanzia dalla Protezione Civile che le regioni senza contagi saranno – appunto – senza contagio: ma che senso ha far giocare Napoli-Barcellona con 50-60 mila spettatori? Campionato a porte chiuse? Credo che questo sia anche l’unica modalità sportiva di far giocare il campionato senza falsarlo”.