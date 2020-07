Sconcerti: “Kulusevski il più forte in Italia, è il Valentino Mazzola di oggi”

Intervenuto a calciomercato.com, Mario Sconcerti ha largamente elogiato Dejan Kulusevski, rivelazione di questo campionato e promesso sposo della Juventus, dopo essere stato a lungo seguito anche dall’Inter. Addirittura, il giornalista lo ha definito un Valentino Mazzola moderno:

“Il miglior giocatore attuale in Italia è Dejan Kulusevski. Si resta impressionati dalla sua forza, dalla corsa e dalla sua capacità di essere sempre nella posizione più utile alla squadra. Adesso che la fatica del dopo virus sta rallentando il gioco, sembra venuto da un altro mondo. Ne ricordo veramente pochissimi con questa differenza. Uno era Ibrahimovic, un altro Pogba, in spazi diversi. Per la Juventus è un grande acquisto. Secondo me è una mezzala quasi all’antica, un Valentino Mazzola moderno, da area ad area“.

(Fonte: calciomercato.com)