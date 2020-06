Sconcerti: “Barella non è da Inter, come Gagliardini. Dubbi sulla serenità con cui Conte…”

Nicolò Barella non è da Inter. Il giudizio, piuttosto sorprendente, è di Mario Sconcerti. Nel suo spazio su Calciomercato.com, Sconcerti commenta così le ultime uscite dell’Inter.

“L’Inter manca di qualità, di esperienza a grandi livelli, di personalità. Non ci sono giocatori guida. Quando gioca bene, il meccanismo funziona per induzione, ma, quando si tratta di giocare bene nel lungo periodo per vincere, arrivano gli errori. Molti giocatori nell’Inter sono aspiranti vincitori, sono pochi quelli che lo sono già stati. Un esempio: Barella e Gagliardini sono una splendida coppia di mezz’ali per la Roma, per la Fiorentina, ma non per l’Inter. Ci sono dei dubbi sulla serenità con cui Conte sceglie i suoi uomini di mercato: preferisce spesso la quantità alla classe. La sua Italia, che rimane per me la sua più grande impresa breve, era quella di Giaccherini e Pellé.